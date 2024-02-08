В январе в Украине седельных тягачей зарегистрировали на 10% больше, чем в декабре 2023-го.

Динамика рынка седельных тягачей

В январе 2023 года украинцы приобрели 2,3 тысячи новых и подержанных седельных тягачей. Этот показатель на 30% меньше, чем за аналогичный период 2023, но на 10,4% больше, чем продали в декабре-2023, утверждают эксперты Института исследований авторынка.

Доля внутренних продаж составила 56,5%, импорта подержанных седельных тягачей - 39,7%. Суммарная доля "траков" с пробегом при этом составила 96,2%.

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Новыми приобрели 3,8% седельных тягачей, что в количественном измерении равно 88 штук.

Динамика продаж седельных тягачей в Украине, январь-2023 - январь-2024

На диаграмме видно, как в течение 2023 года спрос на седельные тягачи постепенно снижался, и только в январе 2024 произошло некоторое увеличение активности в этом сегменте.

Наименьший объем торгов седельными тягачами за 12 месяцев был зафиксирован в прошлом году в декабре. Тогда произошло частичное удовлетворение потребностей перевозчиков в этих транспортных средствах, которых еще год назад ощущался дефицит. Также свой след на бизнесе международных перевозчиков оставили блокирование так называемыми "активистами" границ с несколькими странами. Сейчас границы открыты, что, возможно, позволило несколько большему количеству представителей этого бизнеса принять положительные решения по расширению своих автопарков. Это отразилось на объемах торгов в январе.

Самые популярные тягачи на внутреннем рынке

Самым популярным седельным тягачом на внутреннем рынке в Украине уверенно остается DAF XF. Сделок по купле-продаже таких моделей заключили 407 шт. На втором месте – MAN TGX (143 шт.), третий - Volvo FH (122 шт.). Кроме этих моделей также в пятерку тягачей с высоким спросом вошли Renault Magnum и Premium (119 и 114 шт. соответственно).

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Самые популярные подержанные седельные тягачи, привезены из-за рубежа

В январе первенство среди "пригнанных" тягачей получил MAN TGX (269 шт.). На второй позиции в списке DAF XF (246 шт.).

На третьем месте по-прежнему находится Volvo FH (145 шт.), на четвертом – Scania R-Series (81 шт.). Замыкает первую пятерку Mercedes-Benz Actros (45 шт.).

Самые популярные новые седельные тягачи

Среди новых моделей украинские перевозчики чаще всего покупали Volvo FH (35 шт.). Второй в рейтинге новых – Scania R-Series с итогом 15 тягачей. Третья строчка у MAN TGX (11 шт.), четвертая – у Renault T-Truck (8 шт.). Пятый среди новых "траков" – Scania G-Series (6 шт.).