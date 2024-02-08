У січні в Україні сідлових тягачів зареєстрували на 10% більше, ніж у грудні 2023-го.

Динаміка ринку сідлових тягачів

У січні 2023 року українці придбали 2,3 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів. Цей показник на 30% менший, ніж за аналогічний період 2023 року, але на 10,4% більший, ніж відбулося продажів у грудні-2023, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

Частка внутрішніх продажів склала 56,5%, імпорту вживаних сідлових тягачів — 39,7%. Сумарна частка «траків» з пробігом при цьому склала 96,2%.

Також цікаво в Україні збираються виготовляти китайські вантажівки

Новими придбали 3,8% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 88 штук.

Динаміка продажів сідлових тягачів в Україні, січень-2023 — січень-2024

На діаграмі видно як впродовж 2023 року попит на сідлові тягачі поступово знижувався, і лише у січні 2024 відбулося деяке збільшення активності у цьому сегменті.

Найменший обсяг торгів сідловими тягачами за 12 місяців був зафіксований минулого року у грудні. Тоді відбулось часткове задоволення потреб перевізників у цих транспортних засобах, яких ще рік тому відчувався дефіцит. Також свій слід на бізнесі міжнародних перевізників залишили блокування так званими «активістами» кордонів з кількома країнами.

Зараз кордони відкриті, що, можливо, дозволило дещо більшій кількості представників цього бізнесу прийняти позитивні рішення щодо розширення своїх автопарків. Це відобразилося на обсягах торгів у січні.

Найпопулярніші тягачі на внутрішньому ринку

Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку в Україні впевнено залишається DAF XF. Угод щодо купівлі-продажу таких моделей уклали 407 шт. На другому місці MAN TGX (143 шт.), третій — Volvo FH (122 шт.). Крім цих моделей також до п’ятірки тягачів з найвищим попитом увійшли Reault Magnum та Premium (119 та 114 шт. відповідно).

Також цікаво брила льоду впала з фури на BMW та пробила йому скло

Найпопулярніші вживані сідлові тягачі, привезені з-за кордону

У січні першість серед «пригнаних» тягачів отримав MAN TGX (269 шт.). На другій позиції у списку – DAF XF (246 шт.).

На третьому місці надалі перебуває Volvo FH (145 шт.), на четвертому — Scania R-Series (81 шт.). Замикає першу п’ятірку Mercedes-Benz Actros (45 шт.).

Найпопулярніші нові сідлові тягачі

Серед нових моделей українські перевізники найчастіше купували Volvo FH (35 шт.). Другий у рейтингу нових — Scania R-Series з підсумком 15 тягачів. Третя сходинка у MAN TGX (11 шт.), четверта — у Renault T-Truck (8 шт.). П’ятий серед нових «траків» — Scania G-Series (6 шт.).