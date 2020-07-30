Автомобильный и бытовой газ в Украине должны отвечать единым стандартам качества. Соответствующий документ утвердил Кабинет министров Украины.

Кабинет министров Украины утвердил долгожданный для рынка Технический регламент о требованиях к сжиженного газа для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей.

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Данный нормативно-правовой документ разработан по инициативе и при участии Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ). Технический регламент устанавливает единые обязательные для применения и исполнения требования по качеству сжиженного газа для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей при производстве и предоставлении на рынок. Что, в свою очередь, должно исключать возможность использования газа, предназначенного для коммунально-бытового потребления, для заправки автомобильного транспорта. Кроме того, определяется порядок проведения оценки соответствия газов сжиженных техническому регламенту.

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Постановление Кабинета министров Украины вступит в силу через 6 месяцев после публикации.