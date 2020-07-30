Автомобільний та побутовий газ в Україні мають відповідати єдиним стандартам якості. Відповідний документ затвердив Кабінет міністрів України.

Кабінет міністрів України затвердив довгоочікуваний для ринку Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

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Даний нормативно-правовий документ розроблено за ініціативи та участі Нафтогазової Асоціації України (НАУ). Технічний регламент встановлює єдині обов’язкові для застосування і виконання вимоги з якості газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей при виробництві та наданні на ринок. Що, в свою чергу, повинні виключати можливість використання газу, призначеного для комунально-побутового споживання, для заправки автомобільного транспорту. Крім того, визначається порядок проведення оцінки відповідності газів скраплених технічному регламенту.

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Постанова Кабінету міністрів України набере чинність через 6 місяців після опублікування.