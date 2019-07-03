В июне украинцы зарегистрировали 19,2 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, сообщает Укравтопром. А всего за первое полугодие было зарегистрировано 250,1 тыс. б /у легковых автомобилей.

Несмотря на то, что это самый низкий показатель с начала текущего года, такое количество регистраций превысило результат прошлогоднего июня в 2,2 раза.

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Наибольшую долю в регистрациях старых иномарок охватили автомобили возрастом от 5 до 10 лет – 46%. Машины старше 10 лет охватили 35% июньского рынка ввозимых из-за границы легковушек с пробегом. Остальные 19% пришлись на авто в возрасте до 5 лет.

Самой популярной маркой среди импортного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц подержанные автомобили этой народной немецкой марки приобрели 2960 украинцев.

Второй по популярности стала Skoda, 1742 автомобилей которой поменяли свои иностранные номера на украинские. На третьем месте Renault с результатом 1588 авто. Автомобили марки Ford выбрали 1393 человека - и это четвертый результат на первичном рынке легковых авто, бывших в эксплуатации. Замыкает пятерку лидеров Opel – 1321 шт.

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Всего с начала года украинскую прописку получили 250,1 тыс. подержанных легковых автомобилей, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам первого полугодия 2019 года, ТОП-5 марок легковых машин, которые сменили иностранных владельцев на украинских, выглядит таким образом:

Volkswagen – 48793 шт.;

Opel – 24414 шт.;

Audi – 19072 шт.;

Renault – 18822 шт.;

Skoda – 17766 шт.