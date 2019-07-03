У червні українці зареєстрували 19,2 тис. імпортованих легкових автомобілів з пробігом, повідомляє Укравтопром. А загалом за перше півріччя було зареєстровано 250,1 тис. вживаних легкових автомобілів.

Незважаючи на те, що це найнижчий показник з початку поточного року, така кількість реєстрацій перевершила результат торішнього червня в 2,2 раза.

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Найбільшу частку в реєстраціях старих іномарок охопили автомобілі віком від 5 до 10 років – 46%. Машини старше 10 років охопили 35% червневого ринку ввезених з-за кордону легковиків з пробігом. Решта 19% припали на авто віком до 5 років.

Найпопулярнішою маркою серед імпортного секонд-хенду залишається Volkswagen. За місяць вживані автомобілі цієї народної німецької марки придбали 2960 українців.

Другою за популярністю стала Skoda, 1742 автомобілів якої поміняли свої іноземні номери на українські. На третьому місці Renault з результатом 1588 авто. Автомобілі марки Ford обрали 1393 особи – і це четвертий результат на первинному ринку легкових авто, що були в експлуатації. Замикає п’ятірку лідерів Opel – 1321 шт.

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Всього з початку року українську прописку отримали 250,1 тис. вживаних легкових автомобілів, що майже в 6 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За підсумками першого півріччя 2019 року ТОП-5 марок легкових машин, які змінили іноземних власників на українських, виглядає таким чином:

Volkswagen – 48793 шт.;

Opel – 24414 шт.;

Audi – 19072 шт.;

Renault – 18822 шт.;

Skoda – 17766 шт.