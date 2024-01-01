В Украине уже работает 62 машины разминирования GCS-200

Речь о спецтехнике бренда GCS зашла в ходе визита делегации Министерства обороны Украины на завод Global Clearance Solutions в Германии, действующего в статусе совместного швейцарско-немецкого предприятия. Об этом рассказывает пресс-служба МО Украины.

Напомним, беспилотная многоцелевая платформа GCS-200, образцы которой в прошлом году партнеры передали одной из воинских частей Командования сил поддержки ВС Украины, имеет ряд модификаций. Как гусеничная машина, она очень маневренная и результативная по производительности.

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Проект финансируется международными донорами, в частности правительствами Германии, Швейцарии, Канады, США, Великобритании, Литвы, а также через платформу United24.

В этом году к нынешнему парку из 62 машин будет добавлено еще 26 единиц роботизированных тракторов-саперов. Использование такой спецтехники уменьшает риски для личного состава подразделений всех специализированных ведомств и ускоряет процессы очистки земель.

Такую характеристику дал этой технике начальник отдела организации мероприятий Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Евгений Зубаревский.

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"Такая техника есть в составе подразделений Вооруженных сил Украины, Госспецтрансслужбы, ГСЧС и Национальной полиции. Компания-производитель организовала подготовку и техническую поддержку своих машин", – отметил Евгений Зубаревский.