В Україні вже працює 62 машини розмінування GCS-200

Мова про спецтехніку бренду GCS зайшла в ході візиту делегації Міністерства оборони України на завод Global Clearance Solutions у Німеччині, що діє у статусі спільного швейцарсько-німецького підприємства. Про це розповідає пресслужба МО України.

Нагадаємо, безпілотна багатоцільова платформа GCS-200, зразки якої торік партнери передали одній з військових частин Командування Сил підтримки ЗС України, має низку модифікацій. Як гусенична машина, вона дуже маневрова й результативна по продуктивності.

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Проєкт фінансується міжнародними донорами, зокрема урядами Німеччини, Швейцарії, Канади, США, Великої Британії, Литви, а також через платформу United24.

Цьогоріч до теперішнього парку з 62 машин буде додано ще 26 одиниць роботизованих тракторів-саперів. Використання такої спецтехніки зменшує ризики для особового складу підрозділів усіх спеціалізованих відомств та пришвидшує процеси очищення земель.

Таку характеристику дав цій техніці начальник відділу організації заходів Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Євгеній Зубаревський.

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"Така техніка є в складі підрозділів Збройних cил України, Держспецтрансслужби, ДСНС та Національної поліції. Компанія-виробник організувала підготовку та технічну підтримку своїх машин", – зазначив Євгеній Зубаревський.