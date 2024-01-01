В Украине вскоре появится самая маленькая модель Kia

Как сообщают наши коллеги из Фокус, первые подробности обновленной модели появились на сайте официального дилера Kia в Украине. Внешность Picanto существенно изменили и теперь модель имеет язык дизайна, подобную кроссоверу Sorento с широкой решеткой радиатора и T-образными фарами.

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Обновления задней части менее радикальные – дизайнеры соединили задние фонари светодиодной полосой в соответствии с последними тенденциями автоиндустрии. В салоне водителя встречает цифровая панель приборов и обновленный рычаг КПП.

В список стандартного оснащения входят парктроники, вентиляция передних кресел, адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, система контроля положения в полосе движения и и "слепых" зон.

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Хэтчбек использует 1,2-литровый четырехцилиндровый агрегат на 79 л.с, работающий с шестиступенчатой механической коробкой передач, которая в Европе может быть автоматизирована за дополнительную оплату. Вероятно, именно такие версии будут доступны в Украине. Стоимость модели пока не объявлена. Известно, что в Британии цена базовой версии Picanto начинается с 19 459 долларов.