В Україні незабаром з’явиться найменша модель Kia

Як повідомляють наші колеги з Фокус, перші подробиці оновленої моделі з’явились на сайті офіційного дилера Kia в Україні. Зовнішність Picanto суттєво змінили й тепер модель має мову дизайну, подібну до кросовера Sorento з широкою решіткою радіатора та T-подібними фарами.

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Оновлення задньої частини менш радикальні – дизайнери з’єднали задні ліхтарі світлодіодною смугою відповідно до останніх тенденцій автоіндустрії. В салоні водія зустрічає цифрова панель приладів та оновлений важіль КПП.

До списку стандартного оснащення входять парктроніки, вентиляція передніх крісел, адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстренне гальмування, система контролю положення у смузі руху і та "сліпих" зон.

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Хетчбек використовує 1,2-літровий чотирициліндровий агрегат на 79 к.с, що працює з шестиступеневою механічною коробкою передач, яка в Європі може бути автоматизована за додаткову оплату. Ймовірно, саме такі версії будуть доступні в Україні. Вартість моделі поки не оголошена. Відомо, що в Британії ціна базової версії Picanto починається з 19 459 доларів.