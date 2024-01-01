Дилери Kia перехитрили злодія: поліція завітала, коли йому вручали ключі від авто

Як передає Autoevolution, працівники автосалону одразу зрозуміли аферу й викликали поліцію, але вирішили підіграти злодію. Фактично, співробітники Kia тягнули час, удаючи, що готують усі необхідні документи. Офіцери прибули на місце події, коли злодія вже вітали з покупкою.

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Повідомляється, що 63-річний Вільям Хейс хотів стати власником двох Kia Telluride, загальною вартістю 158 885 доларів. Він завершив всю процедуру покупки, використовуючи дані підробленого посвідчення особи.

Цікаво, що, аби все виглядало правдоподібно, співробітники автосалону навіть попросили зловмисника сфотографуватися для привітання й зафільмувати момент покупки. На кадрах помітно, як продавець тисне йому руку, дає ключі від машини, а всі навколо аплодують йому.

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Проте, здавалося б, радісний момент завершився, коли до автосалону зайшли поліцейські. На відео зафіксовано момент перед затриманням, зокрема, як поліцейські надягали на Хейса кайданки. Тепер він звинувачується у фальсифікації документів й спробі крадіжки. Зловмисника вже тримають під вартою з можливістю внесення застави в 50 тисяч доларів.