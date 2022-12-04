Топ-20 подержанных легковушек из-за рубежа в ноябре.

В ноябре украинцы зарегистрировали 15,7 тысячи подержанных машин, импортируемых из-за границы. То есть после всех событий на авторынке в течение 2022 года – начала полномасштабной войны, введения и позднее отмены так называемого "нулевого" растаможивания – сегмент импорта легковых автомобилей с пробегом стабилизировался: теперь его объем составляет около 15 тысяч авто ежемесячно.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций легковых автомобилей и определили топ-20 самых популярных моделей, которые «пригоняли» из-за границы в ноябре.

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Самые популярные бренды среди импортных автомобилей с пробегом

Как и среди внутренних перепродаж, рейтинг «свежепригнанных» подержанных легковушек возглавил бренд Volkswagen. Таких автомобилей в октябре зарегистрировали 3 тысячи, что составило 19,1% от общего количества.

Второе место занял бренд Renault, доля которого выросла до 9,7% (1,5 тыс.). На третьем месте разместился Ford (доля 7,8%), а Skoda продолжает подниматься в рейтинге и по итогам ноября заняла четвёртое место (6,9% и 1,1 тыс. шт.). Nissan опустился на одну ступеньку и занял пятое место (6,4%, 1 тыс. шт.).



Самые популярные бренды среди импортируемых подержанных легковушек, ноябрь 2022 года

Большинство легковушек, которые украинцы привозили из-за границы подержанными в ноябре, были европейскими брендами.

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Самые популярные модели подержанных авто из-за границы

После отмены "нулевой" растаможки лидером "свежепригнанных" легковушек с пробегом неизменно остается Volkswagen Golf. В ноябре таковых привезли 787 шт.

На втором месте разместился бывший многолетний лидер подержанных авто из-за рубежа и лидер внутренних перепродаж Volkswagen Passat (727 шт.). На третье с четвёртого места поднялась Skoda Octavia (721 шт.), а на четвертое с третьего соответственно опустился Renault Megane (656 шт.). Закрывает первую пятерку Renault Scenic (450 шт.).

На три строчки – с 7 на 10 место – опустился подержанный Nissan Leaf. Таких в ноябре зарегистрировали 246 шт., и это неплохая тенденция, учитывая террористические атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины и частые вынужденные отключения электроэнергии, говорят в Институте исследований авторынка.

Выбыла из топ-20 Audi Q5, а ее место занял Mitsubishi Outlander (159 шт.).



Топ-20 самых популярных импортных авто с пробегом, ноябрь 2022 года