Топ-20 вживаних легковиків з-за кордону у листопаді

Протягом листопада українці зареєстрували 15,7 тисячі вживаних машин, імпортованих з-за кордону. Тобто, після усіх подій на авторинку протягом 2022 року - початку повномасштабної війни, запровадження та пізніше скасування так званого "нульового" розмитнення - сегмент імпорту легковиків з пробігом стабілізувався: тепер його обсяг становить близько 15 тисяч авто щомісяця.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій легкових авто та визначили топ-20 найпопулярніших моделей, які «приганяли» з-за кордону у листопаді.

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Найпопулярніші бренди серед імпортних авто з пробігом

Як і серед внутрішніх перепродажів, рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів у жовтні зареєстрували 3 тисячі, що склало 19,1% від загальної кількості.

Друге місце зайняв бренд Renault, частка якого зросла до 9,7% (1,5 тис.). На третьому місці розмістився Ford (частка 7,8%), а Skoda продовжує підійматися у рейтингу та за підсумками листопада зайняла четверте місце (6,9% і 1,1 тис. шт.). Натомість Nissan опустився на одну сходинку та зайняв п'яте місце (6,4%, 1 тис. шт.).



Найпопулярніші бренди серед імпортованих вживаних легковиків, листопад 2022 року

Більшість легковиків, котрі українці привозили з-за кордону вживаними у листопаді, були європейських брендів.

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Найпопулярніші моделі вживаних авто з-за кордону

Після скасування "нульового" розмитнення лідером "свіжопригнаних" легковиків з пробігом незмінно залишається Volkswagen Golf. У листопаді таких привезли 787 шт.

На другому місці розмістився колишній багаторічний лідер вживаних авто з-за кордону та лідер внутрішніх перепродажів Volkswagen Passat (727 шт.). На третє із четвертого місця піднялася Skoda Octavia (721 шт.), а на четверте із третього відповідно опустився Renault Megane (656 шт.). Закриває першу п'ятірку Renault Scenic (450 шт.).

На три сходинки - із 7 на 10 місце - опустився вживаний Nissan Leaf з-за кордону. Таких у листопаді зареєстрували 246 шт., і це непогана тенденція, зважаючи на терористичні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України та часті вимушені відключення електроенергії, кажуть в Інституті досліджень авторинку.

Вибула з топ-20 Audi Q5, а її місце зайняв Mitsubishi Outlander (159 шт.).



Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом, листопад 2022 року