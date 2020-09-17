Новые таможенные правила могут привести к огромным потерям. Ремонты дорог по всей стране оказались под угрозой срыва.

Гигантская пробка из битумовозов образовалась на таможенном переходе Выступовичи, что на границе с Беларусью.

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"Причина – введение Кабмином нового порядка таможенного оформления. Если раньше машину битума растаможивали 3-4 часа, то теперь 1-2 дня. Для битума, который едет прямо на стройку с температурой 150 градусов, такая растаможка “смерти подобна”, сообщает на своей странице в соцсети Сергей Куюн, директор “Консалтинговой группы А-95”.

"Некоторые машины стоят уже по 3-4 дня. Строительство на отдельных участках остановлено. Может остановить битумную установку из-за затоваривания Мозырский НПЗ, а это более 40% поставок на рынок. Своими руками останавливают свою же большую стройку в самый разгар сезона”, - пишет Сергей Куюн.

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