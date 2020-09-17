Нові митні правила можуть призвести до величезних втрат. Ремонти доріг по всій країні опинились під загрозою зриву.

Гігантська пробка з бітумовозів утворилася на митному переході Виступовичі, що на кордоні з Білоруссю.

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“Причина - введення Кабміном нового порядку митного оформлення. Якщо раніше машину бітуму розмитнювали 3-4 години, то тепер 1-2 дня. Для бітуму, який їде прямо на будівництво з температурою 150 градусів, така розмитнення смерті подібна”, повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Сергій Куюн, директор “Консалтингової групи А-95”.

“Деякі машини стоять вже по 3-4 дні. Будівництво на окремих ділянках зупинено. Може зупинити бітумну установку через затоварення Мозирський НПЗ, а це більше 40% поставок на ринок. Своїми руками зупиняють свою ж Велику будівництво в самий розпал сезону”, - пише Сергій Куюн.

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