В Харькове появился Dodge Charger SRT Hellcat. Ураганный спортивный седан недавно пригнали из США, и украинские мастера уже привели авто в порядок.

До сих пор Dodge Charger SRT Hellcat остается самым мощным в мире серийным седаном (если не брать во внимание тюнингованные авто). Его 6,2-литровый компрессорный V8 Hemi развивает 717 л. с. и имеет крутящий момент в 880 Нм.

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С 8-ступенчатым автоматом заднеприводный седан стартует до сотни за 3,8 с и развивает 329 км / час. Четверть мили масл-кар преодолевает за 12,8 с.

Оснащение Dodge Charger Hellcat включает самоблок и мощные тормоза Brembo. Опознать авто можно по воздухозаборнику на капоте, заднему спойлеру и широким 20-дюймовым колесам.

Купить Додж чарджера Хеллкет новым в США можно за 65 тыс. долларов. Биток, конечно же, значительно дешевле.

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