У Харкові з'явився Dodge Charger SRT Hellcat. Ураганний спортивний седан недавно пригнали з США і українські майстри вже привели авто в порядок.

До сих пір Dodge Charger SRT Hellcat залишається найпотужнішим у світі серійним седаном (якщо не брати до уваги тюнінговані авто). Його 6,2-літровий компресорний V8 Hemi розвиває 717 л. с. і має крутний момент в 880 Нм.

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З 8-ступінчастим автоматом задньопривідний седан стартує до сотні за 3,8 с і розвиває 329 км / год. Чверть милі масл-кар долає за 12,8 с.

Оснащення Dodge Charger Hellcat включає самоблок і потужні гальма Brembo. Впізнати авто можна по воздухозаборнику на капоті, задньому спойлеру і широким 20-дюймовим колесам.

Купити Додж чарджера Хеллкет новим в США можна за 65 тис. доларів. Биток, звичайно ж, значно дешевше.

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