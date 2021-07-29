В Киеве сняли редкий Porsche 918 Spyder. Это самый крутой и дорогой Порше в Украине. Естественно, он один-единственный в нашей стране, да и вообще их выпустили только 918.

Porsche 918 Spyder – один из первых гибридных гиперкаров в мире. Его приводит в движение 4,6-литровый V8 от гоночного спортпрототипа и пара электромоторов (по одному на ось). Вместе они развивают 887 л. с. и выдают 1280 Н∙м крутящего момента.

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Этого достаточно, чтобы разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с, а до 200 км/ч – за 7,2 сек. Максимальная скорость достигает 345 км /ч, и это один из самых быстрых суперкаров Украины. Круче – только 1200-сильный Bugatti Veyron. При этом плаг-ин гибрид Порше может проехать 30 км на электротяге и расходует в среднем 3,5 л / 100 км.

По слухам, только растаможка этого гиперкара Порше в Украине потянула на 9 млн. гривен. То есть, его цена превышает миллион евро.