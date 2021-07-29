У Києві зняли рідкісний Porsche 918 Spyder. Це найкрутіший і найдорожчий Порше в Україні. Природно, він один-єдиний в нашій країні, та й взагалі їх випустили тільки 918.

Porsche 918 Spyder - один з перших гібридних гіперкарів у світі. Його приводить в рух 4,6-літровий V8 від гоночного спортпрототипа і пара електромоторів (по одному на вісь). Разом вони розвивають 887 к. с. і видають 1280 Н ∙ м крутного моменту.

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Цього достатньо, щоб розігнатися до 100 км / год за 2,6 с, а до 200 км / год - за 7,2 с. Максимальна швидкість досягає 345 км / год і це один з найшвидших суперкарів України. Крутіше - тільки 1200-сильний Bugatti Veyron. При цьому плаг-ін гібрид Порше може проїхати 30 км на електротязі і витрачає в середньому 3,5 л / 100 км.

З чуток, тільки розмитнення цього гіперкара Порше в Україні потягнула на 9 млн. Гривень. Тобто його ціна перевищує мільйон євро.