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В Украину пытались ввезти "гуманитарное" Audi A4 без документов

Попытка провезти через международный пункт пропуска "Грушев-Будомеж" легковой автомобиль Audi A4 как гуманитарную помощь не удалась из-за отсутствия соответствующих документов.
Поток "гуманитарных" автомобилей не спадает- Auto24

ФОТО: Львовская таможня|

Теперь судьбу роскошной псевдо-гуманитарной машины Audi A4 будет решать суд

Валентин Ожго
logo7 февраля, 09:39
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Легковушку на лафете на таможенную территорию Украины везли микроавтобусом по “красной полосе”. Об этом говорится на ФБ-странице Львовской таможни. В документах отмечалось, что автомобиль 2017 года выпуска упомянутой выше марки доставляется в адрес одного из украинских благотворительных фондов.

Правда, никаких документов, подтверждающих факт вывоза авто с территории Евросоюза как гуманитарной помощи, водитель таможенному контролю не предоставил. И это вызвало ряд вопросов.

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В ходе проверки законности перемещения груза работники таможни установили, что руководитель благотворительного фонда подал для декларирования документы с ложным содержанием. Обман был относительно отправителя, получателя товара, его стоимости, а также характера груза.

На самом деле роскошные авто в войска не везут, а здесь для передовой вот такая Audi A4. Фото: Львовская таможня

Водитель под видом товаров, которые перемещались в таможенном режиме импорта, заявил это как груз гуманитарной помощи. Таким образом гражданин Украины совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля.

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Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 1 ст. 483 ТКУ.

Автомобиль Audi A4, ориентировочной стоимостью 160 тыс. грн, временно изъят до рассмотрения дела в законном порядке.

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