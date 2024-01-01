В Украину пытались ввезти "гуманитарное" Audi A4 без документов

Легковушку на лафете на таможенную территорию Украины везли микроавтобусом по “красной полосе”. Об этом говорится на ФБ-странице Львовской таможни. В документах отмечалось, что автомобиль 2017 года выпуска упомянутой выше марки доставляется в адрес одного из украинских благотворительных фондов.

Правда, никаких документов, подтверждающих факт вывоза авто с территории Евросоюза как гуманитарной помощи, водитель таможенному контролю не предоставил. И это вызвало ряд вопросов.

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В ходе проверки законности перемещения груза работники таможни установили, что руководитель благотворительного фонда подал для декларирования документы с ложным содержанием. Обман был относительно отправителя, получателя товара, его стоимости, а также характера груза.

На самом деле роскошные авто в войска не везут, а здесь для передовой вот такая Audi A4. Фото: Львовская таможня

Водитель под видом товаров, которые перемещались в таможенном режиме импорта, заявил это как груз гуманитарной помощи. Таким образом гражданин Украины совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля.

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Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 1 ст. 483 ТКУ.

Автомобиль Audi A4, ориентировочной стоимостью 160 тыс. грн, временно изъят до рассмотрения дела в законном порядке.