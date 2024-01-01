В Україну намагались ввезти "гуманітарне" Audi A4 без документів

Легковик на лафеті на митну територію України везли мікроавтобусом "червоною смугою". Про це йдеться на ФБ-сторінці Львівської митниці. В документах зазначалося, що автомобіль 2017 року випуску згаданої вище марки доставляється на адресу одного з українських благодійних фондів.

Щоправда, жодних документів, які б підтверджували факт вивезення авто з території Євросоюзу як гуманітарної допомоги, водій до митного контролю не надав. І це викликало ряд запитань.

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У ході перевірки законності переміщення вантажу працівники митниці встановили, що керівник благодійного фонду подав для декларування документи з неправдивим змістом. Обман був щодо відправника, одержувача товару, його вартості, а також характеру вантажу.

Насправді розкішні авто в війська не везуть, а тут для передової ось така Audi A4. Фото: Львівська митниця

Водій під виглядом товарів, які переміщувалися у митному режимі імпорту, заявив це як вантаж гуманітарної допомоги. Таким чином громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю.

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Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МКУ.

Автомобіль Audi A4, орієнтованою вартістю 160 тис. грн, тимчасово вилучено до розгляду справи в законному порядку.