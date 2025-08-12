В Украину снова активно везут тракторы и комбайны

Эта тенденция озвучена в ходе панельной дискуссии "Рынок сельскохозяйственной техники в Украине", проходившей в рамках форума "УКАБ Агротехнологии 2025", главного агрособытия лета, которое собирает самых мощных игроков рынка.

Как рассказывает UCABevent, акцент в разговоре был сделан в направлении последних тенденций рынка украинской и международной агротехники за последние годы.

По словам одного из главных модераторов панельной встречи, директора по маркетингу корпорации AGCO в Восточной Европе и Центральной Азии Антона Костырко, прогноз на 2026 год делать не стоит, но уже достигнутые результаты подытожить следует.

Фото: ФБ-страница UCABevent

"Если посмотреть на рынок техники 2024 года, то он мощно вырос против 2023 года. Прошлый год имел существенные изменения в импорте техники и закупки аграриями, но и этот год также продолжает положительную динамику", – отметил модератор.

По словам Антона Костырко, в первой половине 2025 года зафиксирован рост в 40% по импорту тракторов и трехзначный скачок в 110% импорта комбайнов. Также на 70% в соответствии с первым полугодием 2024 года вырос импорт и самоходных опрыскивателей.

Однако радоваться пока не стоит, "нужно подождать результаты второго полугодия, что будет зависеть от финансовых успехов аграриев в этом сезоне жатвы".

Фото: ФБ-страница UCABevent

Впереди еще много работы, в т.ч. в модернизации машинно-тракторного парка. Пока Украина значительно отстает от своих западных соседей. Если по объемам рынка импорта тракторов Украина практически вплотную подошла к результатам Чехии, то польский рынок ввоза в страну тракторов примерно в 4,5-5 раз мощнее украинского.