В Україну знову активно везуть трактори та комбайни

Цю тенденцію озвучено в ході панельної дискусії "Ринок сільськогосподарської техніки в Україні", що проходила в рамках форуму "УКАБ Агротехнології 2025", головної агроподії літа, яка збирає найпотужніших гравців ринку.

Як розповідає UCABevent, акцент в розмові було зроблено в напрямку останніх тенденцій ринку української та міжнародної агротехніки за останні роки.

За словами одного з головних модераторів панельної зустрічі, директора з маркетингу корпорації AGCO в Східній Європі та Центральній Азії Антона Костирка, прогноз на 2026 рік робити не варто, але вже досягнуті результати підсумувати слід.

Фото: ФБ-сторінка UCABevent

"Якщо подивитись на ринок техніки 2024 року, то він потужно зріс проти 2023 року. Минулий рік мав суттєві зміни в імпорті техніки й закупівлі аграріями, але цей рік також продовжує позитивну динаміку", – наголосив модератор.

За словами Антона Костирка, у першій половині 2025 року зафіксовано зростання в 40% щодо імпорту тракторів та тризначний стрибок в 110% імпорту комбайнів. Також на 70% відповідно до першого півріччя 2024 року зріс імпорт й самохідних обприскувачів.

Однак радіти поки не варто, "потрібно почекати результати другого півріччя, що залежатиме від фінансових успіхів аграріїв у цьому сезоні жнив".

Фото: ФБ-сторінка UCABevent

Попереду ще багато роботи, у т.ч. в модернізації машинно-тракторного парку. Поки Україна значно відстає від своїх західних сусідів. Якщо за обсягами ринку імпорту тракторів Україна практично впритул підійшла до результатів Чехії, то польський ринок ввезення в країну тракторів приблизно в 4,5-5 разів потужніший за український.