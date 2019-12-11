С 16 декабря в Украине начнется тестирование бета-версии мобильного приложения "Дия" с доступом к цифровым водительским правам и свидетельствам о регистрации транспортного средства. Заявку на тестирование можно оформить прямо сейчас.

Об этом объявили сегодня на брифинге полиции с вице-премьер-министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

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Для чего это делается? Ответ прост: для того, чтобы сделать жизнь людей и общение с полицейскими более удобными.

Полиция призывает водителей, приобщиться к тестированию и первыми загрузить в свой смартфон водительские права и техпаспорт. В первой волне тестирования смогут принять участие 20 тысяч граждан.

Подать заявку на участие в бета-тестировании и узнать детали можно по ссылке: https://team.diia.gov.ua/

Через приложение "Дия" пользователь формирует электронную версию каждого из этих документов, загружает себе в телефон, а когда его остановили, предъявляет полицейским не пластиковые документы, которые продолжают оставаться действующими, а их электронную версию. Полицейские будут проверять наличие информации о них в базе данных.

Для полиции важно проверить именно право на управление транспортным средством, а не наличие физического бланка водительского удостоверения.

Каждый патрульный экипаж обеспечен планшетом и на первом этапе будут проверять электронные удостоверения водителя именно с их помощью. В будущем – с помощью мобильного устройства и QR-кода.

Прием заявок продлится до 16 декабря, когда официально начнется тестирование бета-версии мобильного приложения "Дия" с доступом к цифровым водительским правам и техпаспорту на авто. В течение 5 дней каждый желающий может подать заявку на тестирование.

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