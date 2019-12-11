З 16 грудня в Україні розпочнеться тестування бета-версії мобільного додатку “Дія” з доступом до цифрових водійських прав та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Заявку на тестування можна оформити прямо зараз.

Про це оголосили сьогодні на брифінгу поліції з віце-прем’єр-міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

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Для чого це робиться? Відповідь проста: для того, щоб зробити життя людей та спілкування з поліцейськими більш зручними.

Поліція закликає водіїв, долучитися до тестування й першими завантажити у свій смартфон водійські права й техпаспорт. У першій хвилі тестування зможуть взяти участь 20 тисяч громадян.

Подати заявку на участь у бета-тестуванні та дізнатись про деталі можна за посиланням: https://team.diia.gov.ua/

Через додаток “Дія” користувач формує електронну версію кожного з цих документів, завантажує собі в телефон, а коли його зупинили, пред'являє поліцейським не пластикові документи, які, продовжують залишатися чинними, а їхню електронну версію. Поліцейські перевірятимуть наявність інформації про них в базі даних.

Для поліції важливо перевірити саме право на керування транспортним засобом, а не наявність фізичного бланку посвідчення водія.

Кожен патрульний екіпаж забезпечений планшетом і на першому етапі перевірятимуть електронні посвідчення водія саме за допомогою них. У майбутньому – за допомогою мобільного пристрою та QR-коду.

Прийом заявок триватиме до 16 грудня, коли офіційно розпочнеться тестування бета-версії мобільного додатку “Дія” з доступом до цифрових водійських прав та техпаспорту на авто. Впродовж 5 днів кожен охочий може подати заявку на тестування.

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