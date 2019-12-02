В Киевской области во вторник, 3 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Как сообщается, 3 декабря ожидается ночью умеренный, днем небольшой снег. А также образование снежного покрова высотой 2-5 см, а на дорогах гололедица.

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"Ухудшение погодных условий может привести к осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Будьте внимательны и осторожны за рулем", – говорится в сообщении.

Напомним, по данным синоптиков завтра, 3 декабря, в Киеве ожидается снег, мокрый снег, а на дорогах будет гололедица. Также ожидается порывистый северо-западный ветер, из-за чего усилится ощущение холода. Температура воздуха в столице составит днем около нуля.

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