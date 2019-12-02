У Київській області у вівторок, 3 грудня, очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба "Київавтодору".

Як повідомляється, 3 грудня очікується вночі помірний, вдень невеликий сніг. А також утворення снігового покриву заввишки 2-5 см, а на дорогах ожеледиця.

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"Погіршення погодних умов може призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Будьте уважні й обережні за кермом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними синоптиків завтра, 3 грудня, у Києві очікується сніг, мокрий сніг, а на дорогах буде ожеледиця. Також очікується поривчастий північно-західний вітер, з-за чого посилиться відчуття холоду. Температура повітря в столиці складе вдень близько нуля.

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