"Узавтосаноат" намерен переломить ситуацию на рынках России и других стран СНГ за счет нового авто. Оно будет стоить от 10 до $ 15 тыс. Скорее всего это будет Chevrolet Onix.

"Узавтосаноат" намерен переломить ситуацию на рынках России и других стран СНГ за счет нового авто, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на слова начальника управления развития продаж, послепродажного обслуживания и экспорта компонентов компании Шухрата Мирсамукова.

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"Наши традиционные рынки сбыта – Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, Азербайджан, в последнее время активно работаем с Афганистаном. На нашем крупнейшем экспортном рынке, в России, в прошлом году всего было продано более 1,7 миллиона автомобилей, лидирует в нашем сегменте LADA (альянс Renault-Nissan) и корейские производители. Почему они лидируют? Они смогли дооснастить свою продукцию, у них есть дополнительные опции – мультимедийная система, круиз контроль, климат-контроль и другие", – рассказал он.

По его словам, новый проект, который сейчас реализовывается в Узбекистане с иностранным партнером, позволит добиться конкурентных преимуществ на российском рынке.

"Наш новый автомобиль, который будет стоить в промежутке от 10 до 15 тысяч долларов, сможет переломить ситуацию. Мы надеемся и верим в это, потому что эта продукция абсолютно новая и даже если сравнить с конкурентами по дизайну и техническим характеристикам, она их намного превосходит. Мы верим в этот проект и надеемся, что он завоюет сердца наших зарубежных клиентов, и конечно, в первую очередь, внутренний рынок.

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Вероятно, новой прорывной моделью для рынков СНГ может стать Chevrolet Onix. Его выпуск начнется в этом году в Китае и Бразилии, а затем с небольшим интервалом в Узбекистане.