"Узавтосаноат" має намір переломити ситуацію на ринках Росії та інших країн СНД за рахунок нового авто. Воно буде коштувати від $10 до 15 тис. Скоріш за все це буде Chevrolet Onix.

"Узавтосаноат" має намір переломити ситуацію на ринках Росії та інших країн СНД за рахунок нового авто, повідомляє кореспондент Podrobno.uz з посиланням на слова начальника управління розвитку продажів, післяпродажного обслуговування і експорту компонентів компанії Шухрата Мірсамукова.

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"Наші традиційні ринки збуту – Росія, Казахстан, Україна, Білорусь, Азербайджан, останнім часом активно працюємо з Афганістаном. На найбільшому нашому експортному ринку, в Росії, в минулому році всього було продано більше 1,7 мільйона автомобілів, лідирує в нашому сегменті LADA (альянс Renault-Nissan) і корейські виробники. Чому вони лідирують? Вони змогли дооснастити свою продукцію, у них є додаткові опції - мультимедійна система, круїз контроль, клімат-контроль та інші ", - розповів він.

За його словами, новий проект, який зараз реалізується в Узбекистані з іноземним партнером, дозволить домогтися конкурентних переваг на російському ринку.

"Наш новий автомобіль, який буде коштувати в проміжку від 10 до 15 тисяч доларів, зможе переломити ситуацію. Ми сподіваємося і віримо в це, тому що ця продукція абсолютно нова і навіть якщо порівняти з конкурентами по дизайну і технічним характеристикам, вона їх набагато перевищує . Ми віримо в цей проект і сподіваємося, що він завоює серця наших зарубіжних клієнтів, і, звичайно, в першу чергу, внутрішній ринок.

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Імовірно, нової проривної моделлю для ринків СНД може стати Chevrolet Onix. Його випуск почнеться в цьому році в Китаї і Бразилії, а потім з невеликим інтервалом в Узбекистані.