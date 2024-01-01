В Великобритании в 2025 году вводятся новые правила въезда

Разрешение Eta (Electronic Travel Authorisation) необходимо для всех краткосрочных перевозок, включая транзит, связанный с международными перевозками. Он также меняет методы въезда для миллионов граждан и профессионалов. Об этом извещает TrasportoEuropa.

До 2 апреля с.г. граждане ЕС могут въезжать в страну без визы для пребывания менее 6 месяцев, но с этой даты это упрощение больше не будет действительным. Поэтому необходимо будет иметь электронное разрешение, предоставляемое вместе с паспортом.

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Для получения такого документа следует заполнить онлайн-форму на официальном сайте британского правительства и оплатить сбор в размере 10 фунтов стерлингов (почти 12 евро). Разрешение действительно для многократного пребывания до шести месяцев в течение двух лет. Оно выдается в электронном формате в течение трех дней после запроса.

Граждане ЕС смогут сделать ETA через приложение Eta UK уже 5 марта 2025 года. Однако для неевропейцев действуют другие сроки – обязательное получение ETA начинается уже на нынешней неделе, с 8 января 2025 года.

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В случае отказа в ETA, необходимо будет запросить специальную визу, как в случае пребывания по причинам работы и тому подобное. Заявки могут быть поданы третьими лицами от имени других лиц.

Для перевозчиков ETA является дополнительным элементом, который следует учитывать при планировании перевозок в Великобританию. Транспортные компании должны быстро адаптироваться к этой новой процедуре, информируя своих водителей и заранее готовя запросы, чтобы избежать задержек или трудностей на границах.