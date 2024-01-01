У Великій Британії у 2025 році запроваджують нові правила в'їзду

Дозвіл Eta (Electronic Travel Authorisation) необхідний для всіх короткострокових перевезень, включаючи транзит, пов’язаний з міжнародними перевезеннями. Він також змінює методи в’їзду для мільйонів громадян і професіоналів. Про це сповіщає TrasportoEuropa.

До 2 квітня ц.р. громадяни ЄС можуть в’їжджати в країну без візи для перебування менше ніж 6 місяців, але з цієї дати це спрощення більше не буде дійсним. Необхідно буде мати електронний дозвіл, що надається разом з паспортом.

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Для отримання такого документа слід заповнити онлайн-форму на офіційному сайті британського уряду та сплатити збір у розмірі 10 фунтів стерлінгів (майже 12 євро). Дозвіл дійсний для багаторазового перебування до шести місяців протягом двох років. Він видається в електронному форматі протягом трьох днів після запиту.

Громадяни ЄС зможуть зробити ETA через додаток Eta UK вже 5 березня 2025 року. Однак для неєвропейців діють нові терміни – обов’язкове отримання ETA починається вже на нинішньому тижні, з 8 січня 2025 року.

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У разі відмови в ETA, необхідно буде запитати спеціальну візу, як у випадку перебування з причин роботи тощо. Заявки можуть бути подані третіми особами від імені інших осіб.

Для перевізників ETA є додатковим елементом, який слід враховувати при плануванні перевезень до Великої Британії. Транспортні компанії повинні швидко адаптуватися до цієї нової процедури, інформуючи своїх водіїв і заздалегідь готуючи запити, щоб уникнути затримок або труднощів на кордонах.