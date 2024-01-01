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В Венгрию теперь можно попасть проще

Восьмого апреля на украинско-венгерской границе в Закарпатье официально запустили в работу международный автомобильный пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош".
Впервые за 10 лет на границе с Венгрией открыт новый пункт пропуска - Auto24

ФОТО: Минразвития|

На подъезде к новому украинскому модульному пункту пропуска

Валентин Ожго
logo8 апреля, 20:40
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Новый МАПП позволит уменьшить нагрузку на другие переходы, где образуются очереди из легковых автомобилей. Об этом на своей ФБ-странице сообщил заместитель главы Министерства развития громад и территорий Украины Сергей Драч.

Автор уточняет, что это "первый новый пункт на границе с Венгрией за последние десятки лет". Пункт пропуска открыли на временной инфраструктуре, чтобы не ждать сооружения капитальных помещений. Постепенно он будет развиваться.

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Будет работать переход ежедневно с 7:00 до 18:00 для легковых автомобилей, масса которых не превышает 3,5 тонны.

Здесь действует две полосы – по одной в каждую сторону, то есть на выезд и въезд. Пропускная способность – 200 автомобилей и 600 пешеходов в сутки. За год это 73 тысячи авто и 220 тысяч пешеходов.

Фото: Минразвития и Закарпатская таможня

В Закарпатской таможне уточнили, что этот переход будет работать как подразделение таможенного оформления поста "Вилок", что находится неподалеку. Рабочие места здесь оборудованы современными модулями и компьютерной техникой, подключенной к автоматизированной системе таможенного оформления.

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Каждую смену здесь будет работать 8 должностных лиц таможни. Они будут осуществлять таможенный контроль и оформление граждан, транспортных средств на въезд и выезд.

Фото: Минразвития и Закарпатская таможня

В перспективе предполагается движение автобусов и осуществление грузовых перевозок с максимально допустимой полной массой менее 3,5 тонн.

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