В Угорщину тепер можна потрапити простіше

Новий МАПП дозволить зменшити навантаження на інші переходи, де утворюються черги з легкових автомобілів. Про це на своїй ФБ-сторінці повідомив заступник очільника Міністерства розвитку громад та територій України Сергій Драч.

Автор уточнює, що це "перший новий пункт на кордоні з Угорщиною за останні десятки років". Пункт пропуску відкрили на тимчасовій інфраструктурі, щоб не чекати на спорудження капітальних приміщень. Поступово він буде розбудовуватися.

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Працюватиме перехід щодня з 7:00 до 18:00 для легкових автомобілів, маса яких не перевищує 3,5 тонни.

Тут діє дві смуги — по одній в кожен бік, тобто на виїзд та в’їзд. Пропускна здатність – 200 автів та 600 пішоходів за добу. За рік це 73 тисячі авто та 220 тисяч пішоходів.

Фото: Мінрозвитку та Закарпатська митниця

В Закарпатській митниці уточнили, що цей перехід працюватиме як підрозділ митного оформлення митного поста "Вилок", що знаходиться неподалік. Робочі місця тут обладнанні сучасними модулями та комп’ютерною технікою, під’єднаною до автоматизованої системи митного оформлення.

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Щозміни тут працюватиме 8 посадовців митниці. Вони будуть здійснюватимуть митний контроль і оформлення громадян, транспортних засобів на в’їзд і виїзд.

Фото: Мінрозвитку та Закарпатська митниця

У перспективі передбачається рух автобусів та здійснення вантажних перевезень з максимально допустимою повною масою менше 3,5 тонни.