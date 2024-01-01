На кордоні з Угорщиною відкриють "денний" пункт пропуску для легкових машин

Нині на відведеному майданчику завершується спорудження тимчасової модульної інфраструктури. Як зазначають у Міністерстві розвитку громад та територій України, МАПП буде працювати тільки у денний час і обслуговувати лише легкові автомобілі до 3,5 тонни.

Тимчасова інфраструктура зводиться з обох боків кордону – на території України та Угорщини. На зміну щоранку заступатимуть митні та прикордонні служби. Щоправда, графік роботи з якого часу і по який працюватиме МАПП ще не повідомлено.

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В зоні прикордонно-митного оформлення транспорту вже завершено роботи з розширення майданчика та ділянки дороги, облаштовано напрямки руху транспорту. Наразі триває підключення модулів до необхідних комунікацій (водо- та електропостачання, інтернету), встановлюються шлагбауми.

Нагадаємо, відкриття пункту пропуску було погоджено у квітні минулого року. За цей час команда Міністерства розвитку громад та територій спільно з угорськими представниками забезпечили проведення необхідних міждержавних процедур, ратифікували відповідні Угоди та розпочали спорудження пункту пропуску на тимчасовій інфраструктурі.

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Роботами з будівництва споруд, їх наповненням та впорядкування, а також облаштуванням території займається Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.

За останній час це не перший новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною. У грудні минулого року став доступним для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн пункт пропуску "Лужанка – Берегшурань". Наразі на кордоні між Україною та Угорщиною діє 5 автомобільних пунктів пропуску.

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На цій ділянці кордону єдиний призначений для перетину вантажівками понад 7,5 тонн з товарами є МАПП "Чоп – Захонь".

Фото: Мінрозвитку громад