На границе с Венгрией откроют "дневной" пункт пропуска для легковых машин

Сейчас на отведенной площадке завершается сооружение временной модульной инфраструктуры. Как отмечают в Министерстве развития громад и территорий Украины, МАПП будет работать только в дневное время и обслуживать только легковые автомобили до 3,5 тонны.

Временная инфраструктура возводится с обеих сторон границы – на территории Украины и Венгрии. На смену каждое утро будут заступать таможенные и пограничные службы. Правда, график работы с какого времени и по какой будет работать МАПП еще не сообщается.

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В зоне погранично-таможенного оформления транспорта уже завершены работы по расширению площадки и участка дороги, обустроены направления движения транспорта. Сейчас идет подключение модулей к необходимым коммуникациям (водо- и электроснабжения, интернета), устанавливаются шлагбаумы.

Напомним, открытие пункта пропуска было согласовано в апреле прошлого года. За это время команда Министерства развития громад и территорий совместно с венгерскими представителями обеспечили проведение необходимых межгосударственных процедур, ратифицировали соответствующие Соглашения и начали строительство пункта пропуска на временной инфраструктуре.

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Работами по строительству сооружений, их наполнением и благоустройством, а также облагораживанием территории занимается Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области.

За последнее время это не первый новый пункт пропуска на границе с Венгрией. В декабре прошлого года стал доступным для пустых грузовиков массой более 7,5 тонны пункт пропуска "Лужанка – Берегшурань". Сейчас на границе между Украиной и Венгрией действует 5 автомобильных пунктов пропуска.

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На этом участке границы МАПП "Чоп – Захонь" является единственным в самым большим для пересечения грузовиками более 7,5 тонны с товарами.

Фото: Минразвития громад