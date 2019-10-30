Эта информация берется из медицинской справки водителя.

Главный Сервисный центр МВД сообщает, что с 19.10.2019, после вступления в силу постановления КМУ №320 от 03.04.2019, в удостоверение водителя начали вносить его группу крови.

Отныне это будет делаться при обмене, замене или восстановлении водительского удостоверения, а также при первом получении этого документа.

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Информация о группе крови и резус-факторе водителя вносится в администратором Сервисном центре в базу данных и на пластиковое удостоверение. Информация о них вносится на основе данных, указанных в медицинской справке 083/о. Эта справка относится к обязательному комплекту документов, которые гражданин предоставляет сервисному центру МВД для получения удостоверения водителя.

Напомним, что в Польше торгуют украинскими удостоверениями водителя.