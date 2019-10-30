Ця інформація береться з медичної довідки водія.

Головний Сервісний центр МВС повідомляє, що з 19.10.2019, після набрання чинності постанови КМУ №320 від 03.04.2019, в посвідчення водія почали вносити його групу крові.

Відтепер це буде робитися при обміні, заміні чи відновленні посвідчення водія, а також при першому отриманні цього документа.

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Інформація про групу крові та резус-фактора водія вноситься в адміністратором Сервісного центру в базу даних та на пластикове посвідчення. Інформація про них вноситься на основі даних, вказаних у медичній довідці 083/о. Ця довідка належить до обов'язкового комплекту документів, які громадянин надає сервісному центру МВС для отримання посвідчення водія.

Нагадаємо, що в Польщі торгують українськими посвідченнями водія.