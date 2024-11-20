В войска придет польская версия бронированной ремонтно-эвакуационной машины

Особенность этого бронированного универсала для ремонтно-фортификационных и любых других инженерно-строительных работ в том, что основой такой многофункциональной машины стала ходовая от танка Т-72. Об этом кратко сообщил сайт МО Украины.

Основное назначение такой машины заключается в эвакуации тяжелой бронетехники с поля боя и по возможности ее ремонт в полевых условиях. С ее помощью можно запросто заменить двигатель любого транспортного средства, начиная с обычных грузовиков и бронетранспортеров и заканчивая тяжелыми танками.

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Для этого инженерный WZT-3 имеет мощный гидравлический кран ТД-50 грузоподъемностью 15 тонн с регулируемой стрелой-телескопом от 5,8 до 8 метров. Благодаря этому можно поставить на колеса или гусеницы опрокинутый БТР, БМП или грузовой автомобиль, поднять на нужную высоту двигатель, трансформатор, какое-то другое оборудование или фасованный груз.

Есть здесь механическая лебедка с тяговым усилием 280 кН (со шкивами 840 кН) и длиной троса 200 метров. Не лишней для полевых операций, в т.ч. эвакуационных, будет еще и гидравлическая лебедка с тяговым усилием 20 кН, на барабане которой 400 метров стального каната. С такими тяговым инвентарем машина способна вытащить из-под огня подбитую технику и даже носилки с ранеными.

Так выглядит рабочая версия БРЭМ WZT-3 в стандартной комплектации. Фото: МО Украины

Из инструментария для ремонта WZT-3 имеет электро- и ацетиленовое сварочное оборудование, резаки, домкраты, режущее оборудование. Есть дизель-генератор, компрессор, наборы различных ключей и тому подобное.

Основные характеристики ходовой базы БРЕМ WZT-3:

Экипаж – 4 человека.

Боевая масса – 42 т.

Максимальная скорость по дороге – 60 км/час.

Двигатель – С-12У.

Максимальная мощность – 625/850 (кВт/к.с.).

Фронтальный отвал поможет вырыть капонир, блиндаж, сделать брустверы и тому подобное. Такой атрибут в основном нужен для земляных работ, хотя зимой это еще и отличный помощник на расчистке дорог от снега.

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Это не боевая машина, но частичное вооружение она имеет. Конечно, башни с пушкой БРЭМ WZT-3 лишилась. Но два пулемета все-таки есть – 12,7 и 7,62 мм, а также системы слежения.

Появление такой инженерной машины WZT-3 в боевых подразделениях фронтового базирования будет способствовать восстановлению и возвращению в строй всевозможной колесной и гусеничной техники, в т. ч. тяжелой.