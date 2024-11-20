У війська прийде польська версія броньованої ремонтно-евакуаційної машини

Особливість цього броньованого універсала для ремонтно-фортифікаційних та будь-яких інших інженерно-будівельних робіт в тому, що основою такої багатофункціональної машини стала ходова від танка Т-72. Про це коротко сповістив сайт МО України.

Основне призначення такої машини полягає в евакуації важкої бронетехніки з поля бою та за можливості її ремонт у польових умовах. За її допомогою можна запросто замінити двигун будь-якого транспортного засобу, починаючи зі звичайних вантажівок та бронетранспортерів й закінчуючи важкими танками.

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Для цього інженерний WZT-3 має потужний гідравлічний кран ТД-50 вантажністю 15 тонн з регульованою стрілою-телескопом від 5,8 до 8 метрів. Завдяки цьому можна поставити на колеса чи гусениці перекинутий БТР, БМП чи вантажний автомобіль, підняти на потрібну висоту двигун, трансформатор, якесь інше обладнання або фасований вантаж.

Є тут механічна лебідка з тяговим зусиллям 280 кН (зі шківами 840 кН) і довжиною троса 200 метрів. Не зайвою для польових операцій, в т.ч. евакуаційних, буде ще й гідравлічна лебідка з тяговим зусиллям 20 кН, на барабані якої 400 метрів сталевого каната. З такими тяговим інвентарем машина спроможна витягнути з-під вогню підбиту техніку і навіть ноші з пораненими.

Так виглядає робоча версія БРЕМ WZT-3 в стандартній комплектації. Фото: МО України

З інструментарію для ремонту WZT-3 має електро- та ацетиленове зварювальне обладнання, різаки, домкрати, різальне обладнання. Є дизель-генератор, компресор, набори різноманітних ключів тощо.

Основні характеристики ходової бази БРЕМ WZT-3:

Екіпаж – 4 людини.

Бойова маса – 42 т.

Максимальна швидкість по дорозі – 60 км/год.

Двигун – С-12У.

Максимальна потужність – 625/850 (кВт/к.с.).

Фронтальний відвал допоможе вирити капонір, бліндаж, зробити бруствери тощо. Такий атрибут в основному потрібний для земляних робіт, хоча взимку це ще й чудовий помічник на розчищенні доріг від снігу.

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Це не бойова машина, але часткове озброєння вона має. Звісно, башти з гарматою БРЕМ WZT-3 позбулася. Але два кулемети все-таки є – 12,7 та 7,62 мм, а також системи стеження.

Поява такої інженерної машини WZT-3 в бойових підрозділах фронтового базування сприятиме відновленню і поверненню в стрій усілякої колісної та гусеничної техніки, у т. ч. важкої.