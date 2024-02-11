Японский искатель приключений и ютубер Сэм Лукас отыскал в Японии "кладбище" культовых автомобилей: для езды они никудышные, а вот для реставрации кое-что можно выбрать.

О своей находке любитель дрифта и машин снял небольшой сюжет для своего канала SAMMIT на YouTube. Из почти 30-минутного показа можно сделать вывод, что сенсации там нет, поскольку заброшенная свалка в траве и молодой поросли местным жителям известна, какой-либо ценности она не имеет.

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Разбросанные на большой площади автомобили просто стягивались сюда бывшими владельцами для ремонта или свалки. Сегодня это куча металлолома, из которой лишь кое-что можно снять или вырезать на автомобили, реставрируемые во всевозможных ателье и мастерских.

Скриншот: Авто24

В основном здесь культовые модели периода между 1960 и 1980 годами. Среди кустов и травы выглядывают остатки нескольких Chevrolet Corvette C3, Toyota Supra А-70, Datsun Z и других некогда престижных моделей мировых брендов.

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На отдельных кадрах можно заметить в траве кучи запасных частей и лома, что годится только на переправку. Об этом автор где просто говорит, а где намекает.

В целом показ интригует определенной новизной только в начале, но в процессе просмотра интерес к свалке спадает.