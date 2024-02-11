Японський шукач пригод та ютубер Сем Лукас відшукав у Японії "цвинтар" культових автомобілів: для їзди вони нікудишні, а от для реставрації дещо можна вибрати.

Про свою знахідку любитель дрифту і машин відзняв невеличкий сюжет для свого каналу SAMMIT на YouTube. З майже 30-хвилинного показу можна зробити висновок, що сенсації там нема, оскільки закинуте звалище у траві та молодій порослі місцевим жителям відоме, якоїсь цінності воно не має.

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Розкидані на великій площі автомобілі просто стягувалися сюди колишніми власниками для ремонту чи спочинку. Сьогодні це купа металолому, з якої лише дещо можна зняти чи вирізати на автомобілі, що реставруються в усіляких ательє та майстернях.

Скриншот: Авто24

В основному тут культові моделі періоду між 1960 і 1980 роками. З-поміж кущів і трави виглядають рештки кількох Chevrolet Corvette C3, Toyota Supra А-70, Datsun Z та інших колись престижних моделей світових брендів.

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На окремих кадрах можна помітити у траві купи запасних частин та брухту, що годиться лише на переправлення. Про це автор де просто каже, а де натякає.

В цілому показ інтригує певною новизною лише на початку, але в процесі перегляду цікавість до звалища спадає.