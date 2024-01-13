Специальная модель WRX S4 STI Sport выпускается тиражом всего в 500 единиц. Она будет доступна счастливчикам только через систему лотерей.

Если вы можете позволить себе покупку за 43 000 долларов, то вам сначала придется заработать право на покупку. И это при условии, что в этой лотерее вам достанется выигрыш. Тогда вы платите основную сумму и становитесь владельцем автомобиля со стандартным двигателем.

В Японии нет дефицита специальных версий моделей WRX, но Subaru только что представила еще одну. WRX S4 STI Sport сохраняет сомнительное пластиковое покрытие, но содержит несколько спортивных усовершенствований. Правда, будучи моделью STI Sport, а не полноценной STI, она не имеет обновлений мощности – те же 271 л.с. и все.

Читайте также Subaru показал концепты летающего авто и спорткара

Мощность передается на колеса через бесступенчатую коробку передач. Несмотря на то, что под капотом нет изменений, Subaru внесла некоторые механические обновления. В дополнение к колесам, WRX S4 STI Sport оснащен усиленными стойками и поперечными балками, а также обновленным охладителем трансмиссии.

Агрессивный обвес дополнен новыми 19-дюймовыми коваными дисками BBS на обеих осях. Спортивный седан в цвете Offshore Blue Metallic поедет на шинах Michelin Pilot Sport 5 размером 245/35 R19.

Визуально он выделяется различными черными акцентами на решетке радиатора, крышках боковых зеркал и спойлере крышки багажника. Даже большинство значков вместе с антенной на крыше имеют темный вид.

Внутренние изменения ограничиваются парой передних сидений Recaro, облегающих тело, с красными логотипами STI, вышитыми на подголовниках. По всей кабине также есть серебристая прошивка. Замшевый материал на сиденьях также применен к центральной консоли, подлокотников и панели приборов.

Разработчики уверяют, что в салоне стало тише благодаря добавлению дополнительного амортизационного материала в отсек запасного колеса. И едва ли не самое главное: каждый из 500 экземпляров также будет иметь определенные черты индивидуального интерьера.

Читайте также Subaru удвоит количество электрических моделей

Поскольку тираж мал, то спрос будет превышать предложение. Это побуждает Subaru к внедрению системы лотерей. Клиенты в Японии, где эксклюзивно доступен S4 STI Sport, могут купить за символическую сумму билет лотереи до 28 января. Выигрышные номера будут объявлены 1 февраля.