Спеціальна модель WRX S4 STI Sport випускається тиражем всього в 500 одиниць. Вона буде доступна щасливчикам лише через систему лотерей.

Якщо ви можете дозволити собі покупку за 43 000 доларів, то вам спочатку доведеться заробити право на покупку. І це при умові, що в цій лотереї вам дістанеться виграш. Тоді ви сплачуєте основну суму і стаєте власником автомобіля зі стандартним двигуном.

У Японії немає дефіциту спеціальних версій моделей WRX, але Subaru щойно представила ще одну. WRX S4 STI Sport зберігає сумнівне пластикове покриття, але містить кілька спортивних удосконалень. Щоправда, бувши моделлю STI Sport, а не повноцінною STI, вона не має жодних оновлень потужності – ті самі 271 к.с. і все.

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Потужність передається на всі чотири колеса через безступеневу коробку передач. Попри те, що під капотом немає змін, Subaru внесла деякі механічні оновлення. На додаток до коліс, WRX S4 STI Sport оснащено посиленими стійками та поперечними балками, а також оновленим охолоджувачем трансмісії.

Агресивніший обвіс доповнено новими 19-дюймовими кованими дисками BBS на обох осях. Спортивний седан у кольорі Offshore Blue Metallic поїде на шинах Michelin Pilot Sport 5 розміром 245/35 R19.

Візуально він виділяється різними чорними акцентами на решітці радіатора, кришках бічних дзеркал і спойлері кришки багажника. Навіть більшість значків разом з антеною на даху мають темний вигляд.

Внутрішні зміни обмежуються парою передніх сидінь Recaro, що облягають тіло, із червоними логотипами STI, вишитими на підголівниках. По всій кабіні також є срібляста прошивка. Замшевий матеріал на сидіннях також застосований до центральної консолі, підлокітників і панелі приладів.

Розробники запевняють, що в салоні стало тихіше завдяки додаванню додаткового амортизаційного матеріалу у відсік запасного колеса. І чи не найголовніше: кожен із 500 екземплярів також матиме певні риси індивідуального інтер’єру.

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Оскільки тираж малий, то попит перевищуватиме пропозицію. Це спонукає Subaru до впровадження системи лотерей. Клієнти в Японії, де ексклюзивно доступний S4 STI Sport, можуть купити за символічну суму білет лотереї до 28 січня. Виграшні номери будуть оголошені 1 лютого.