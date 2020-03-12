Такое решение приняли в Агентстве по борьбе с наркотическими веществами Замбии.
Спорткар Bugatti Veyron вместе с его хозяином был задержан в аэропорту города Лусаке.
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Согласно законодательству Замбии, автомобиль, стоимость которого превышает два миллиона евро, подлежит уничтожению, поскольку его приобрели за незаконно добытые средства.
К слову, этот Veyron – это единственное авто марки Bugati в, откровенно говоря, не самой богатой африканской стране.
Да и к тому же, это не обычный серийный экземпляр, это особая версия модели, которая получила название Sang Noir. Тираж спецсерии насчитывает всего-навсего 12 единиц.
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