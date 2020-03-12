Таке рішення прийняли в Агентстві по боротьбі з наркотичними речовинами Замбії.

Спорткар Bugatti Veyron разом з його господарем був затриманий в аеропорту міста Лусаці.

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Відповідно до законодавства Замбії, автомобіль, вартість якого перевищує два мільйони євро, підлягає знищенню, оскільки його придбали за незаконно добуті кошти.

До слова, цей Veyron - це єдине авто марки Bugati в, відверто кажучи, не найбагатшій африканській країні.

Та й до того ж, це не звичайний серійний екземпляр, це особлива версія моделі, що отримала назву Sang Noir. Тираж спецсерії налічує всього-на-всього 12 одиниць.

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