В Запорожье будут работать Fiat Ducato в версии паллиативной помощи

Машины в рамках проекта "EU4Recovery – Расширение прав и возможностей громад в Украине", реализуемого ПРООН при поддержке ЕС, пополнили автопарки городских больниц №4 и №8. Об этом пишет мэрия Запорожья.

Производитель и модель в коротком сообщении не упоминаются, но по фото видно, что это Fiat Ducato. В отличие от классического Ducato, хорошо знакомого украинским медицинским службам, пассажирским перевозчикам, аварийным службам, здесь речь идет о машинах в исполнении паллиативного спецтранспорта.

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Пассажирский салон получил только два ряда двойных дуэт-кресел по левому борту и одно одинарное кресло справа. В итоге микроавтобус имеет три места впереди (водитель и два пассажира) и пять кресел в салоне.

Еще одна зона салона отведена для размещения кресла на колесах. Там предусмотрена система фиксации кресла и его пассажира во время транспортировки.

По ходовой, силовой базе, то она классическая для Ducato по мощности двигателя 130 л.с., работающего в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Машина относится к экономным в потреблении горючего, средний расход от 7,3 до 9 л дизеля на 100 км пробега, хотя все зависит от состояния дороги, рельефа и даже погодных условий.

Переданные автомобили оборудованы автоматическими подъемниками для колесных кресел, упомянутыми выше системами фиксации и безопасного крепления пациентов. Это позволяет обеспечить быструю, удобную и безопасную перевозку тяжелобольных.

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"Эти две машины передаются 8-й и 4-й больницам для обслуживания пациентов, которые передвигаются с помощью кресел колесных или нуждаются в паллиативной помощи. Только в 8-й больнице таких пациентов более 30. Мы движемся к безбарьерности, поэтому я уверена, что коммунальные учреждения помогут всем, кто в этом нуждается. Это не просто техника, а реальная помощь тем, кто в ней нуждается", – отметила Регина Харченко, секретарь Запорожского городского совета.

Фото: Запорожская мэрия