У Запоріжжі працюватимуть Fiat Ducato у версії паліативної допомоги

Автівки у рамках проєкту "EU4Recovery – Розширення прав і можливостей громад в Україні", що реалізується ПРООН за підтримки ЄС, поповнили автопарки міських лікарень №4 та №8. Про це пише мерія Запоріжжя.

Виробник та модель у короткому повідомленні не згадуються, але з фото видно, що це Fiat Ducato. На відміну від класичного Ducato, добре знайомого українським медичним службам, пасажирським перевізникам, аварійним службам, тут мова йде про машини у виконанні паліативного спецтранспорту.

Читайте також Авто для важкохворих людей надійшли в регіони: що це за машини

Пасажирський салон отримав лише два ряди подвійних дует-крісел по лівому борту та одне одинарне крісло праворуч. У підсумку мікроавтобус має три місця попереду (водій та два пасажири) і п’ять крісел у салоні.

Ще одна зона салону відведена для розміщення візка на колесах. Там передбачена система фіксації крісла та його пасажира під час транспортування.

Щодо ходової, силової бази, то вона класична для Ducato за потужністю двигуна 130 к.с., що працює в парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Машина належить до ощадливих у споживанні пального, середня витрата від 7,3 до 9 л дизеля на 100 км пробігу, хоча все залежить від стану дороги, рельєфу і навіть погодних умов.

Передані автомобілі обладнані автоматичними підіймачами для колісних крісел, згаданими вище системами фіксації та безпечного кріплення пацієнтів. Це дозволяє забезпечити швидке, зручне та безпечне перевезення важкохворих.

Читайте також Спеціальний транспорт для ветеранів передано у регіони

"Ці дві автівки передаються 8-й та 4-й лікарням для обслуговування пацієнтів, які пересуваються за допомогою крісел колісних або потребують паліативної допомоги. Тільки у 8-й лікарні таких пацієнтів понад 30. Ми рухаємось до безбар’єрності, тому я впевнена, що комунальні заклади допоможуть всім, хто цього потребує. Це не просто техніка, а реальна допомога тим, хто її потребує", – зазначила Регіна Харченко, секретар Запорізької міської ради.

Фото: Запорізька мерія