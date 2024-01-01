Авто для тяжелобольных людей поступили в регионы: что это за машины

Днепропетровщина получила сразу три автомобиля медицинского профиля, что пополнят парк двух больниц и центра социальной адаптации. Эту новость распространила Днепропетровская ОГА.

Машины переданы громадам Каменского, Криворожского и Синельниковского районов. Скажем, больнице Желтоводской громады Каменского района предоставили Fiat Ducato.

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В ее просторном салоне можно перевозить шесть человек. В нынешнем исполнении конструкция спецмашины с 2,3-литровым дизельным двигателем под 130 "лошадей" в моторной нише особенна тем, что для перевозки людей с креслом колесным она оборудована специальным подъемником.

Благодаря такой лифтовой платформе без хлопот и физических усилий проводится посадка и высадка пассажиров с ограничениями движения. В салоне для размещения такого кресла колесного отведено специальное место с атрибутикой крепления и надежной фиксации.

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"Наша больница имеет пакет НСЗУ, включающий мобильную помощь паллиативным больным. Это пациенты с серьезными неизлечимыми диагнозами, которые нуждаются в уходе и поддержке дома. Таких людей у нас сейчас 98. Но, к сожалению, их становится больше. Поэтому такая машина нам была очень необходима", – делится директор больницы Желтоводской громады Наталья Визер.

Были в пакете и фургоны Fiat Doblo 2024 года выпуска. Такой автомобиль отправился в Криворожский район Днепропетровщины, где его будет использовать один из центров социальной адаптации.

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Технику флагманского партнерства ПРООН и ЕС "EU4Recovery – Расширение возможностей громад в Украине" медицинские учреждения и центры социальной адаптации уже на нынешней неделе должны зарегистрировать в местных Сервисных службах МВД Украины и ввести в эксплуатацию.