Приобретенную технику на Днепропетровщине разделили между селами и войсками

Техника строительно-коммунального назначения досталась десяти громадам. Об этом рассказывает пресс-служба Днепропетровской областной военной администрации.

На местах уже подобрали кадры для работы на таких машинах. Трактористы-машинисты, операторы, экскаваторщики нашлись, хотя в нынешнее время такие специалисты по понятным причинам в дефиците.

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Не так часто в транспортных траншах дарителей и собственных закупках встречаются 18-тонные по массе фронтальные погрузчики такой размерной группы. Область закупила для громад "фронтовики" двух брендов – Hyundai и Shantui.

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На нескольких фото промелькнули фронтальные 220-сильные корейские погрузчики HL665 Hyundai. Эта полноприводная гидростатическая машина 4х4 создана для больших объемов работ.

Своим трехкубовым ковшом погрузчик способен поднимать 5 тонн. Операционная высота также солидная – 3,1 м. Этого достаточно, чтобы загрузить даже 25-тонные самосвалы с наращенными бортами или самосвальные полуприцепы 40-тонных автопоездов.

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Также в пакете закупленных машин выделяются экскаваторы-погрузчики и мини-погрузчики Bobcat, тракторы с навесными фронтальными погрузчиками BeroMet. Закуплен также тяжелый гусеничный экскаватор Hyundai HX340SL, но кому он достался не сообщается.

Привлекает внимание автокран, который приобрели для передачи в войска. Это – Zoomlion на собственном классическом автомобильном трехосном шасси с колесной формулой 6х4. Он имеет самую популярную у строителей 25-тонную грузоподъемность.

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Автокран получил гидравлический привод от базового двигателя (310 л.с., Euro-6). Он имеет для своего класса привлекательную операционную высоту – 41,3 м без гуська.

"Теперь в нашей общине есть колесный экскаватор-погрузчик с вилами, щеткой, отвалом и тремя различными ковшами. Это поможет наводить порядок, ремонтировать коммуникации. Незаменимая машина для благоустройства", – рассказал председатель Васильковской общины Сергей Павличенко.

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Эту технику будет эксплуатировать ВРКП "Джерело". По словам директора коммунального предприятия Максима Поддубного, экскаватор-погрузчик Bobcat будет способствовать оперативному выполнению задач, таких как ремонт дорог, благоустройство территорий, обслуживание водопроводно-канализационной системы, а также ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Чернеччинская громада получила колесный одноковшовый фронтальный мини-погрузчик с бортовым поворотом. Такой техники у громады еще не было.

"К нему еще и навесное оборудование. Отбойный молоток, щетка, экскаваторная навеска и снегоуборочная лопата. Техника будет полезной для нашей общины. Работы много. Мы только создали коммунальное предприятие, которому и передаем в пользование погрузчик", – поделился заместитель сельского головы Иван Гаркуша.

Фото: Днепропетровская ОГА и громад