Придбану техніку на Дніпропетровщині розділили між селами та військами

Техніка будівельно-комунального призначення дісталася десяти громадам. Про це розповідає пресслужба Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

В громадах уже підібрали кадри для роботи на таких машинах. Трактористи-машиністи, оператори, екскаваторники віднайшлися, хоча в нинішній час такі спеціалісти зі зрозумілих причин в дефіциті.

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Не так часто в транспортних траншах дарувальників та власних закупівлях зустрічаються 18-тонні за масою фронтальні навантажувачі такої розмірної групи. Область закупила для громад "фронтовики" двох брендів – Hyundai та Shantui.

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На кількох фото промайнули фронтальні 220-сильні корейські навантажувачі HL665 Hyundai. Ця повнопривідна гідростатична машина 4х4 створена для великих обсягів робіт.

Своїм трикубовим ковшем навантажувач спроможний підіймати 5 тонн. Операційна висота також солідна – 3,1 м. Цього достатньо для завантаження навіть 25-тонних самоскидів з нарощеними бортами чи самоскидних напівпричепів 40-тонних автопоїздів.

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Також в пакеті закуплених машин виділяються екскаватори-навантажувачі та мінінавантажувачі Bobcat, трактори з навісними фронтальними навантажувачами BeroMet. Закуплено також важкий гусеничний екскаватор Hyundai HX340SL, але кому він дістався не повідомляється.

Привертає увагу автокран, який придбали для передачі у війська. Це – Zoomlion на власному класичному автомобільному тривісному шасі з колісною формулою 6х4. Він має найпопулярнішу у будівельників 25-тонну вантажність.

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Автокран отримав гідравлічний привід від базового двигуна (310 к.с., Euro-6). Він має для свого класу привабливу операційну висоту – 41,3 м без гуська.

"Тепер у нашій громаді є колісний екскаватор-навантажувач з вилами, щіткою, відвалом та трьома різними ківшами. Це допоможе наводили лад, ремонтувати комунікації. Незамінна машина для благоустрою", – розповів голова Васильківської громади Сергій Павліченко.

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Цю техніку буде експлуатувати ВРКП "Джерело". За словами директора комунального підприємства Максима Піддубного, екскаватор-навантажувач Bobcat сприятиме оперативному виконанню завдань, таких як ремонт доріг, доброустрій територій, обслуговування водопровідно-каналізаційної системи, а також ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

Чернеччинська громада отримала колісний одноковшевий фронтальний міні-навантажувач з бортовим поворотом. Такої техніки громада ще не мала.

"До нього ще й навісне обладнання. Відбійний молоток, щітка, екскаваторна навіска та снігоприбиральна лопата. Техніка буде корисною для нашої громади. Роботи багато. Ми тільки-но створили комунальне підприємство, якому й передаємо в користування навантажувач", – поділився заступник сільського голови Іван Гаркуша.

Фото: Дніпропетровська ОВА та громад